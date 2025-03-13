Türk tasarımcı, Moskova Moda Haftası’na görkemli bir dönüş yapıyor

Moda dünyasının kalbi Moskova’da atacak. Rusya’nın başkenti, 13-18 Mart tarihleri arasında kültürel ve ekonomik etkileşimi teşvik eden prestijli bir uluslararası platform olan Moskova Moda Haftası’na ev sahipliği yapacak. Ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu’nun moda sunumu, haftanın merakla beklenen etkinliklerinden biri olarak gösterilirken,"Sakla Beni", "Üç Kuruş" ve "Aşk 101" gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da tasarımcıyı desteklemek için Moskova Moda Haftası'nda podyuma çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Moskova Moda Haftası’nda başarılı bir gösterim gerçekleştiren ve yeni kadın koleksiyonunu sunmak üzere Rusya’nın başkentine yeniden giden Emre Erdemoğlu, bunun markasının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek,"Markamın uluslararası büyüme vizyonu doğrultusunda, Moskova Moda Haftası'na yeniden katılmaya karar verdim. Rusya, köklü sanat ve zanaatkarlık gelenekleri, modaya karşı güçlü ilgisi ve lüks tüketim alışkanlıklarıyla öne çıkan bir pazar” açıklamasını yaptı.

“TÜRK MODASI, RUSYADAKİ MODA TUTKUNLARIYLA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURABİLİR”

Moskova Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin, yalnızca kültürel alışverişi zenginleştirmekle kalmayıp aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki bağları da güçlendirdiğini belirten ünlü tasarımcı Emre Erdemoğlu, “Türk moda endüstrisi açısından bakıldığında, Rusya büyük bir potansiyele sahip. İki ülke arasındaki güçlü kültürel ve ticari bağlar, Türk tasarımcılara değerli fırsatlar sunuyor. Türk modasındaki işçilik, ayrıntılara verilen önem ve özgün tasarım yaklaşımı, Rusya’daki moda tutkunlarıyla güçlü bir bağ kurabilir” dedi.

Moskova Moda Haftası'nda Emre Erdemoğlu, Barlas adlı kadın koleksiyonunun galasıyla markasının yeni bir yönünü ortaya koyacak. Bu fırsat, markanın uluslararası çapta güçlü bir varlık oluşturmasına olanak tanıyacak.

200 TASARIMCI KOLEKSİYONLARINI SERGİLEYECEK

Moskova Moda Haftası, dünyanın dört bir yanından yetenekleri cezbeden, zengin tasarımcı kadrosuyla tanınıyor. Bu sezon Rusya, Türkiye, Çin, İspanya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden yaklaşık 200 tasarımcı, koleksiyonlarını podyumda sergileyecek.

Moskova Moda Haftası kapsamında çarpıcı koleksiyonlar izleyicilerle buluşacak. Lesel markası, hacimli bomber ceketleri zarif elbiselerle harmanlayarak ve kapitone ceketleri rafine takım elbise yünleriyle eşleştirerek doğal tonların, şekillerin ve dokuların uyumlu bir füzyonunu sunacak. Paris sokaklarından ve modern Fransız modasından ilham alan Toomatch ise maskülen kalıplarla kadınsı silüetleri harmanlayan bahar koleksiyonunu tanıtacak. ERMILOV markası da 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemi kapsayan kostümleri yeniden yorumlayacak.

Yapılan açıklamada, 2024 yılı Ekim ayında 65 bin katılımcıdan oluşan etkileyici bir kalabalığı çeken ve 2 milyon çevrimiçi görüntüleme alan Moskova Moda Haftası'nın, çeşitli ülkelerden temsilcileri vitrinler, sergiler ve kısa filmler aracılığıyla bir araya getiren evrensel bir kültür dilini temsil ettiği belirtiliyor. Bu yapıcı diyalog ortamının, küresel ekonomiyi ileriye taşımayı hedeflediği ve modern dünyanın ihtiyaç duyduğu bu işbirliğinin hem Türkiye hem de Rusya için hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.