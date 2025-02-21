Türk tekstil devi batıyor. Yüzlerce kişiyi işsiz kalma korkusu sardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk tekstil devi batıyor. Yüzlerce kişiyi işsiz kalma korkusu sardı

Ekonomik krizin etkileri derinleşirken iflas ve konkordato başvuruları hızla artıyor. Son olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Art Giyim, mali krizi aşamayarak konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirkete üç aylık geçici mühlet verdi.

Türkiye’de ekonomik dalgalanmalar, sanayi ve tekstil sektörlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Sakarya’da üretim yapan Art Giyim, mali zorlukların üstesinden gelemeyerek konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilerek 14 Şubat 2025 itibarıyla kabul edildi. Mahkeme, Art Giyim’e üç aylık geçici mühlet tanıdı.

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Konkordato sürecinde şirketin mali durumunu denetlemek üzere Sakarya Konkordato Komiser Listesi’nden üç uzman atandı: Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Selahattin Karabınar ve Prof. Dr. Habib Yıldız. Bu uzmanlar, firmanın borçlarını yapılandırma sürecini yönetecek ve mahkemeye rapor sunacak.

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Konkordato takipte yer alan bilgilere göre, şirketin konkordato ilanı, yüzlerce çalışanın işini kaybetme endişesini artırdı. Art Giyim’in tedarikçileri ve alacaklıları, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato sürecine itiraz edebilecek. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirerek başvurunun reddedilmesine karar verebilir.

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Uzmanlar, Türkiye’de artan konkordato başvurularının ekonomik sıkıntıların derinleştiğinin göstergesi olduğunu vurguluyor. Son dönemde özellikle tekstil sektöründeki firmalar, artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle ciddi darboğazlar yaşıyor. Art Giyim’in geleceği, mahkemenin vereceği nihai karar ve firmanın borç yapılandırma sürecine bağlı olacak.

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