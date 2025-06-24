Türk tekstil devi fabrikasını satıyor. Fiyatı belli oldu. Konkordato ilan etmişti. Ünlü markalara üretim yapıyordu.

Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden Aysunzade Tekstil, mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato ilan etti. Massimo Dutti, LC Waikiki ve DeFacto gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan şirket, Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan modern fabrikasını 115 milyon TL’ye satışa sundu. Bu adım, firmanın borçlarını yapılandırma ve finansal yapısını güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Aysunzade Tekstil, uzun yıllardır hazır giyim ve hızlı moda sektöründe önemli bir tedarikçi konumundaydı. Ancak artan hammadde maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel talepteki dalgalanmalar, şirketi zor durumda bıraktı.

Sektör uzmanları, Türkiye tekstil sektörünün son yıllarda benzer sorunlarla karşılaştığını, özellikle中小 ölçekli firmaların ayakta kalmakta güçlük çektiğini belirtiyor. Aysunzade’nin konkordato ilanı, tedarik zincirinde faaliyet gösterdigi perakende devlerinde olası aksamalar konusunda endişelere yol açtı.

Satışa sunulan fabrika, 10 bin metrekare sanayi arsası üzerinde 6 bin metrekaresi kapalı alana sahip. Yeni inşa edilmiş yapısıyla dikkat çeken tesis, tekstil üretimine uygun altyapıya ve alttan ısıtma sistemine sahip.

Boş olarak teslim edilecek fabrikada, talep halinde 250 personelin çalışmaya hazır olduğu belirtiliyor. Pazarlığa açık olan tesisin satış süreci, sektörde yakından takip ediliyor.

Aysunzade Tekstil’in bu hamlesi, firmanın borç yükünü hafifletmeyi ve yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, satışın tamamlanması halinde bile şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik için ek adımlar atması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, fabrikanın satışıyla bölgedeki istihdamın nasıl etkileneceği de merak konusu. Samsun Bafra’daki tesis, bölgenin ekonomisi için önemli bir üretim merkezi konumunda.