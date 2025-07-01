Türk tekstil devi iflas etti. 500 kişi işsizler ordusuna katıldı

İzmir Torbalı’da 1996 yılında kurulan Zümrüt Tekstil, ekonomik krizin pençesine yenik düştü. 80 bin metrekarelik arazi üzerinde, 50 bin metrekarelik modern tesislerde faaliyet gösteren şirket, 25 Haziran 2025’te İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/270 Esas sayılı kararıyla iflas etti. Karar, saat 14:41’de resmiyet kazanırken, tasfiye işlemleri İzmir İflas Müdürlüğü’nün 2025/14 sayılı dosyasıyla yürütülüyor.

Zümrüt Tekstil, yıllardır tekstil sektöründe binlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisinin lokomotiflerinden biriydi. 2000’li yıllarda iç ve dış piyasada güçlü bir konuma ulaşan firma, hızlı moda trendlerine uygun üretimle tanınıyordu. Ancak artan üretim maliyetleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler, şirketi borç sarmalına sürükledi.

Türk tekstil devi iflasın kıyısında. Benetton H&M de müşterisiydi

Alacaklıların açtığı dava sonrası mahkeme, firmanın faaliyetlerine son verilmesine hükmetti. İflas, 500’den fazla çalışanı işsiz bıraktı. Bölgedeki iş gücü kaybı, ekonomik krizin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin kapanması, İzmir’in sanayi ve ticaret hayatında derin bir yara açarken, tekstil sektöründeki diğer firmalar için de alarm zilleri çaldı. İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılar ilgili dosya üzerinden haklarını arayabilecek.

Zümrüt Tekstil, müşteri memnuniyetine odaklanan, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla biliniyordu. Son teknolojiyle donatılmış tesislerinde hem kalite hem de zamanında teslimat ilkesiyle hareket eden firma, küresel pazarda da söz sahibiydi. Şirket H&M, Inditex Group, M&S,Next, Arcadia Group, C&A, Topshop, Benetton gibi mağaza zincirlerine ürün üretirken aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine kumaş ihraç ediyordu.

Ancak ekonomik dalgalanmalar, bu köklü markayı ayakta tutmaya yetmedi. İflas, sektördeki yapısal sorunların ve maliyet baskısının ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.