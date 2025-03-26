Türk tekstil devi iflas etti. Birçok ülkeye ihracat yapıyordu. Bayram üzeri onlarca işçi işsiz kaldı

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olan YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Yıllardır birçok ülkeye halı, kilim ve paspas ihracatı yapan şirketin kapanmasıyla, onlarca çalışan işsiz kaldı.

MAHKEME AÇIKLADI

Mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan YD Dokuma, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay geçici mühlet almış, ardından 2 ay ek süre verilmişti. Ancak şirket, verilen sürede finansal durumunu düzeltemedi. 19 Mart 2025'te görülen davada mahkeme, konkordato talebini reddederek firmaya kesin iflas kararı verdi.

SEKTÖRDE ETKİNDİ

YD Dokuma, uzun yıllar Türkiye’nin önemli halı üreticileri arasında yer aldı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle ihracatta öne çıkan şirket, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye satış yapıyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve finansal kriz, firmanın iflas etmesine neden oldu.

Şirketin kapanmasıyla birlikte sektörde bir boşluk oluşurken, çalışanlar yeni iş arayışına girdi.