Türk tekstil devi iflasın eşiğinde! Kimse bunu beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk tekstil devi iflasın eşiğinde! Kimse bunu beklemiyordu

1993 yılında Mehmet Zeki eren tarafından kurulan ve sektörde yapay zekayı kullanan bu sayede de müşterilerin taleplerini hızlı çözümler üreten sektörün önde gelen firmalarından biri olan Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaşadığı ekonomik dalgalanmalar sebebiyle Konkordato ilan etti.

Ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar farklı sektörleri de derinden etkiliyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara direnmeyen Leras Tekstil konkordato talebinde bulundu.


Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, verdiği kararla Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verdi. Karara göre, şirketler 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirilecek.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ


Mahkeme tarafından konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi gerçekçesiyle alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alınarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

İcra ve İflas Kanunu’nun 294, 295, 296 ve 297. maddeleri gereğince, geçici mühlet süresince şirketler hakkında her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemleri durduruldu.


DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

Leras Tekstil ve Metraj Kumaşçılık ile ilgili konkordato sürecinin devamında mahkeme, duruşmanın 2 Ekim 2025 günü saat 11.28’de yapılmasına karar verdi.

Son Haberler
NVIDIA’da DGX Spark bilmecesi sürüyor
NVIDIA’da DGX Spark bilmecesi sürüyor
İYİ Parti'den Bursa mitingi! Zafer Partisi ile BTP de destek veriyor
İYİ Parti'den Bursa mitingi! Zafer Partisi ile BTP de destek veriyor
Bu kez ceza değil, alkış aldılar!
Bu kez ceza değil, alkış aldılar!
Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı
OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor
OpenAI ile Anthropic arasında API savaşları çetin geçiyor