Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 40 ülkeye ihracat yapıyordu

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, 1999’da kurulan ve dar dokuma sektörünün öncülerinden Stilteks Dar Dokuma Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme, süreci denetlemek üzere 3 uzmanı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Ön inceleme ve tahkikat duruşması 16 Ekim 2025’te saat 13.30’da gerçekleşecek. Alacaklılar, 7 gün içinde konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

Stilteks, İstanbul Hadımköy’deki 10.000 metrekarelik modern tesisinde, 150 dar dokuma makinesi ve yaklaşık 100 personelle aylık 15 milyon metre üretim kapasitesine sahip. Mobilya, yatak, ayakkabı, çanta, aksesuar ve ambalaj sektörlerine yönelik geniş ürün yelpazesiyle tanınan firma, yurt içi pazarın yanı sıra 40 ülkeye ihracat yapıyordu.

Uluslararası fuarlarla ürün gamını çeşitlendiren şirket, sektörde yenilikçi yaklaşımıyla biliniyordu. Ancak artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel talepteki düşüş, Stilteks’i mali darboğaza sürükledi. Şirket, konkordato sürecinde borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Sektör uzmanları, Stilteks’in bu süreci başarıyla yönetmesi halinde toparlanma şansına sahip olduğunu belirtiyor.

Konkordato kararı, tekstil sektöründeki diğer firmalar için de uyarı niteliği taşıyor. Türkiye’de son yıllarda ekonomik baskılar nedeniyle birçok köklü şirket benzer süreçlerden geçiyor. Stilteks’in konkordato süreci, sektörün geleceği açısından yakından takip edilecek.