Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 925 çalışan işsiz kalabilir. Rakipleri bile şokta

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 925 çalışan işsiz kalabilir. Rakipleri bile şokta

2015 yılında kurulan mont, kaban, yağmurluk üretimi yapan Hay Tekstil iflasın pençesinde. Tekstil devi üretimlerini İzmir'de 1200 metrekare kapalı alanda 25 çalışan, Kütahya'da 200 çalışan, Malatya'da yeni yapılan fabrikalarında 500 çalışan ve Bingöl'de de 200 çalışan 4 üretim merkezinde 2000 kişilik dokuma kapasitesinde hizmet veriyor.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, ekonomik kriz Türkiye'de hemen hemen her sektörde iliklerine kadar hissediliyor. Ekonomik koşullardan ne işveren ne de işçiler memnun. İflas ya da konkordato ilan eden şirketlere her ay yüzlercesi ekleniyor.

Son olarak İzmir merkezli Hay Tekstil, mali zorluklarla başa çıkmak amacıyla konkordato başvurusu yaptı. Şirket, sektördeki olumsuz ekonomik koşulların etkisiyle faaliyetlerini sürdüremediğini ve borçlarını yapılandırma yoluna gitmek zorunda kaldığını açıkladı.

2015 yılında kurulan Hay Tekstil, üretim faaliyetlerini İzmir, Malatya ve Bingöl illerinde sürdürüyor. Şirket, İzmir'in Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında ve Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni tesislerinde üretim yapıyor. Ayrıca Bingöl'de de 200 çalışan 4 üretim merkezinde 2000 kişilik dokuma kapasitesinde hizmet veriyor.

screen.jpg

Bu büyük tesislerde mont, kaban, yağmurluk gibi ürünler üretiliyor. Ancak yaşanan ekonomik daralma, şirketin gelirlerini etkiledi ve birçok çalışanını zor durumda bıraktı.

Hay Tekstil, aynı zamanda yeni yapılan Malatya fabrikasında 500 işçi ile mont, kaban, yağmurluk gibi hazır giyim ürünlerini üretiyor. Şirketin toplamda 2500 civarında çalışanı bulunuyor ve bu işçilerin büyük kısmı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş güvencesi konusunda kaygılı.

wert.jpg

Şirketin sahibi Ünal Irmak, 2022 yılında Hay Konfeksiyon'un tüm hisselerini devralarak tek ortak oldu. Ancak yaşanan ekonomik kriz, şirketin finansal yapısını zor durumda bıraktı. Ünal Irmak’ın yaptığı açıklamada, konkordato başvurusunun, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yapılandırabilmesi için bir fırsat olarak değerlendirildiği ifade edildi.

lkk.jpg

Ekonomik daralmanın yanı sıra, sektördeki döviz kuru dalgalanmaları, ithalat maliyetlerinin artması ve iç talepteki azalma da birçok şirketin finansal açıdan zorluk yaşamasına neden oldu. Hay Tekstil’in başvurusu, bu durumun en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tekstil sektörü, Türkiye'nin en önemli sanayi kollarından biri olmasına rağmen, ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri haline geldi.

sss.jpg

Birkaç yıl önce sektörde büyük bir büyüme kaydeden Hay Tekstil, şimdi bu büyümenin tam tersine, ayakta kalabilmek için çetin bir mücadele veriyor. Ünal Irmak, şirketin mali yapısının yeniden düzenlenmesini ve sürdürülebilir bir şekilde üretime devam edilmesini hedefliyor.

1.jpg

bbbb.jpg

Son Haberler
Sağanak, kar, fırtına ve çığ... Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! (18 Ocak 2025)
Sağanak, kar, fırtına ve çığ... Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! (18 Ocak 2025)
Gümüşhane'de ‘Resimlerle Çocuklara Umut Ol’dular
Gümüşhane'de ‘Resimlerle Çocuklara Umut Ol’dular
Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak ayrılık ihtimali
Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak ayrılık ihtimali
Kanser tedavisinde çığır açacak teknoloji! Ölümcül hastalığın yeni korkusu
Kanser tedavisinde çığır açacak teknoloji! Ölümcül hastalığın yeni korkusu
Dev markanın çamaşır suyu satışı yasaklandı. Türkiye'deki zincir marketlerde satılıyordu
Dev markanın çamaşır suyu satışı yasaklandı. Türkiye'deki zincir marketlerde satılıyordu