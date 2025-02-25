Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Çalışanları maaş alamama korkusu sardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Van merkezli Rehber Denim Tekstil, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Alacaklılarla yapılacak görüşmeler, şirketin geleceğini belirleyecek. Tekstil devinde çalışan işçiler maaşlarını alamama korkusu yaşıyor.

Ekonomik zorluklar, Türkiye’nin köklü tekstil firmalarını da sarsmaya devam ediyor. Van’da faaliyet gösteren ve sektörde önemli bir yere sahip olan Rehber Denim Tekstil, artan maliyetler, yüksek vergiler ve piyasa dalgalanmaları nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirketin alacaklılarla uzlaşabilmesi için 1 yıl kesin mühlet kararı verdi.

Şirket yetkilileri, bu süreci en iyi şekilde yöneterek hem alacaklıları mağdur etmemeyi hem de şirketi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor. Rehber Denim Tekstil’in son yıllarda enerji maliyetlerindeki artış, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve hammadde tedarikindeki sıkıntılar sebebiyle ciddi finansal baskı altında olduğu belirtiliyor.

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ALACAKLILARLA TOPLANTI YAPILACAK

Konkordato ilanının ardından ilk alacaklı toplantıları için tarih belirlendi. Adi alacaklılar toplantısı, 18 Mart 2025’te saat 11:00-12:00 arasında Van İpekyolu’ndaki Cevat Aktaş Arabuluculuk Merkezi’nde yapılacak. Rehinli alacaklılar ise aynı gün ayrı bir toplantıya katılacak. Bu görüşmelerde, borçların yeniden yapılandırılması sürecine dair kritik kararlar alınması bekleniyor.

Alacaklıların, toplantıya gelmeden önce 7 gün boyunca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde belgeleri inceleyebileceği açıklandı. Ayrıca kambiyo senetlerine dayalı alacakları olan kişilerin, senetlerin asıllarını ve fotokopilerini sunmaları gerektiği hatırlatıldı.

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ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Rehber Denim Tekstil’in konkordato ilanı, şirket çalışanları ve tedarikçileri arasında ciddi bir endişe yarattı. Yüzlerce kişinin istihdam edildiği firmada, çalışanlar sürecin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Uzmanlara göre, şirketin mali yapılandırma sürecini başarıyla tamamlaması, sektördeki diğer firmalar için de moral kaynağı olabilir.

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Ancak Rehber Denim’in finansal sıkıntıları, Türkiye tekstil sektöründe derinleşen krizlerin de bir yansıması. Küresel ekonomik durgunluk, artan üretim maliyetleri ve talep daralması, birçok tekstil firmasını benzer bir çıkmaza sürükleyebilir.

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Alacaklılarla yapılacak görüşmelerin ve mali yapılandırma sürecinin nasıl sonuçlanacağı, Rehber Denim Tekstil’in geleceğini doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, konkordato sürecinin dikkatle yönetilmesi halinde firmanın toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak aksi senaryoda, sektördeki domino etkisinin daha büyük kayıplara yol açabileceği belirtiliyor.

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