Türk tekstil devi iflasla boğuşuyor. Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel gibi dünya devlerine üretim yapıyor

Türkiye’nin tekstil sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Uğur Balkuv Triko, mali sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünyaca ünlü markalara üretim yapan firma, konkordato ilan ederek iflastan kurtulmaya çalışıyor.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanırken, konkordato komiserleri olarak YMM Bağımsız Denetçi Ömer Özbaniça, İşletme/Finans Uzmanı Cenk Ulusal ve İcra İflas Hukukçusu Çiğdem Yazıcı’yı atadı. Duruşma, 20 Ağustos 2025’te saat 14:00’te yapılacak. Mahkeme, konkordato kararına itirazların 7 gün içinde yapılabileceğini bildirdi.

BAŞARI HİKAYESİ

Uğur Balkuv Triko’nun temelleri, 1980 yılında Uğur Balkuv tarafından atıldı. 1986’da kurulan firma, 1993’ten itibaren ihracata yönelerek Hugo Boss, Zara, Mango, Diesel, Massimo Dutti, Esprit ve Timberland gibi global markalarla iş birliği yaptı. Üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden şirket, iç piyasada da kendi markaları Uğur Balkuv ve Berto Biaggi ile zincir mağazalarda ve butiklerde yer aldı.

MODERN ÜRETİM

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve bölgenin en büyük tekstil fabrikalarından biri olan Uğur Balkuv, İstanbul’da iki, Adapazarı-Geyve’de bir fabrikayla toplam 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor.

Örgü, dikim ve finisajda en son teknolojileri kullanan firma, yıllık 5.5 milyon adet üretim kapasitesine sahip. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarıyla faaliyet gösteren şirket, sektörel standartlarda öncü konumda.

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

Son dönemde artan ekonomik zorluklar, Uğur Balkuv Triko’yu iflasın eşiğine getirdi. Konkordato süreci, firmanın borçlarını yapılandırması için bir umut olsa da, yüzlerce çalışan işsiz kalma korkusu yaşıyor. Sektördeki yüksek rekabet, artan maliyetler ve küresel talep dalgalanmaları, firmanın mali yapısını derinden etkiledi.

Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet, firmanın mali durumunu toparlaması için bir fırsat sunuyor. Ancak, konkordato talebinin reddi için itiraz süreci devam ediyor. Şirketin önümüzdeki aylarda borçlarını yapılandırıp yapılandıramayacağı, sektördeki geleceğini belirleyecek.