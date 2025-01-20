Türk tekstil devi iflasla boğuşuyor. Yargıtay, TÜBİTAK ve Adalet Bakanlığı da müşterisi...

Konkordato Tatip'te yer alan bilgiye göre, Ankara merkezli Cengiz İnler markası, yıllardır tekstil sektöründe edindiği büyük başarılarla adından söz ettiriyordu. Ancak 1964 yılında Eskişehir’de kurulan ve 1980’lerde ulusal çapta tanınan şirket, ekonomik zorluklar nedeniyle 16 Ocak 2025’te konkordato ilan etti.

İnler Tekstil Parfümeri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, alacaklılarla borç yapılandırılması amacıyla bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Bu süreçte şirketin faaliyetleri, uzmanlardan oluşan bir komiserler kurulu tarafından denetlenecek. Komiserler kurulunun üyeleri arasında sektör uzmanı Mustafa Arslan, bağımsız denetçi Kadir Kantar ve hukukçu Erdem Karadaş yer alıyor.

Şirketin müşterileri arasında aralarında Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı gibi önemli kamu kurumları da bulunuyor.

SLOGANIYLA BÜTÜNLEŞTİ

İnler Tekstil, "Üzerimize giymediğimiz, kullanmadığımız hiçbir ürünü müşteriye sunmuyoruz" sloganıyla yıllarca kalite ve güvenilirliğiyle tanındı. Ancak borç yapılandırılması hedefiyle başlatılan konkordato süreci, şirketin bu imajını devam ettirme çabası olarak yorumlanıyor.

Bu süreç, şirketin faaliyetlerine devam ederken alacaklılarıyla anlaşmaya vararak borçlarını yapılandırmayı amaçlıyor. Kesin mühlet kararı, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde önemli hukuki sonuçlar doğuracak. Alacaklılar ve rehinli alacaklılar açısından, şirketin aldığı kararların geçerliliği komiserler kurulunun onayına bağlı olacak.

Geçici mühlet kararının ardından kesin mühlet süreciyle birlikte şirketin geleceği daha net bir şekilde şekillenecek. Bu dönemde İnler Tekstil, mali yükümlülüklerini yerine getirerek iflasın eşiğinden dönmeyi umuyor. Hem yurt içi hem de yurtdışında güçlü bir pazar payına sahip olan şirket, iflasın önüne geçebilmek için tüm kaynaklarını seferber edecek.