Türk tekstil devi iflasla karşı karşıya! Dünyaca ünlü markalara satış yapıyordu

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Türk tekstil devi iflasla karşı karşıya! Dünyaca ünlü markalara satış yapıyordu

İstanbul merkezli dev tekstil firması Settriko, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı. İç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; dış piyasada ise Inditex, Voice, Wirdfish ve Dunnes gibi büyük markalar için üretim yapan firmaya toparlanma süreci için 1 ay mühlet verildi.

Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Settriko Tekstil, mali açıdan ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

Özellikle triko ürünleriyle ön plana çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi büyük markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinen firma on dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

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ŞİRKET İÇİN NİSAN AYI KRİTİK

Mahkeme, Aralık 2024'te şirketin toparlanabilmesi için verilen 3 aylık sürenin sonunda ek bir ay daha tanıdı. Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine de karar verildi.

Verilen 1 aylık mühlet süresi içinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması durumunda Settriko Tekstil iflasını açıklamak durumunda kalabilir.

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ÇOK SAYIDA MARKAYA ÜRETİM YAPIYOR

2008'de kurulan şirket, İstanbul'da 3 bin metrekarelik alanda yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Şirket iç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim yapıyor.

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Bu ülkelerdeki önemli markalardan bazıları da şu şekilde sıralanıyor. Liberty, Missamerica, Seven Sisters, Voice, Dunnesstore, Inditex, Weirdfish.

Bu ülkelerdeki önemli markalardan bazıları da şu şekilde sıralanıyor. Liberty, Missamerica, Seven Sisters, Voice, Dunnesstore, Inditex, Weirdfish.

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