Türk tekstil devinin işçileri grevde. Milli Takımlar Moda Sponsoruydu

Türk tekstil devinin işçileri 29 ildeki 69 Sarar mağazasında greve başladı. Greve çıkan 400 işçi Ankara ANKAmall alışveriş merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi imzalana kadar grevin her büyüyerek devam edeceği" ifade edildi.

Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 8'inci ayında ücrette anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı. Öz Büro İş Sendikası yaptığı açıklamada, ''Mağazayı etkilemeden toplu sözleşmeyi imzalamak istediklerini bu nedenle Sarar'ın diğer mağazalarındaki greve ilerleyen günlerde sırayla başlayacaklarını'' söyledi.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba "Greve neden hepsinde aynı anda başlamadık, çünkü biz mağazanın, müşterilerin asla zarar görmesini istemiyoruz" diye konuştu.

80 YILLIK DEV FİRMA

21 yıl Türkiye Futbol Federasyonu, 14 yıl Türkiye Basketbol Federasyonu'nun giyim sponsoru olan firma bmir çok spor kulübünün de sporsoru olmuştu.

Türk hazır giyim sektörünün liderleri arası9nda yer alan Sarar, ticari faaliyetlerine 1944 yılında Eskişehir’ de başladı.

Dev firma Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 120 bin metrekarelik alana kurulu modern üç fabrikası, Eskişehir-Kütahya yolu üzerindeki 180 bin metrekarelik alana kurulu Sarev Ev Tekstil ve Gömlek Fabrikası ile tekstil ve hazır giyim sektöründe üretimine devam ediyor.

3.500’ün çalışanı olan Sarar günümüzde 4 kıta ve 14 ülkede olmak üzere yurt dışında 21 şehirde, Türkiye’de ise 4 2 şehirde 120’den fazla Sarar konseptli mağazası ile hizmet vermeye devam ediyor.