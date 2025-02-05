Türk tekstil devinin kuraklıkla mücadele başarısı!

Teknoloji girişim şirketi ile gerçekleştirilen projeyle, sektördeki yoğun su tüketimi minimuma indirilecek. Projeyle tekstil sektöründe kullanılan suyun yüzde 90 oranında geri dönüşümü ve yeniden kullanımı sağlanacak. Proje, dünya basınında da bir çok gazete ve internet sitesinde yayınlandı.

Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, su tüketimini mininize etmenin yanı sıra yapay zeka uygulamalarını kullanarak kumaş üretiminde çığır açıyor. Gerçek zamanlı yapay zeka destekli hata tespiti sistemlerini üretim hatlarına entegre eden Sun Tekstil, tekstil üretiminde hata payını mininize ediyor. Sun Tekstil ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, "Bu gelişme, operasyonel mükemmeliyet ve çevresel sorumluluğa olan bağlılığımızı yansıtıyor." dedi.

DSÖ'NÜN DİKKAT ÇEKTİĞİ KURAKLIĞA, SUN TEKSTİL'DEN ÇÖZÜM

Kuraklık, dünyanın en önemli sorunlarının başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre küresel nüfusun yüzde 40'ı su kıtlığıyla mücadele ediyor. 2030 yılına kadar 700 milyon insan kuraklık nedeniyle göç etmek zorunda kalabilir. Temiz su kaynaklarının hızla tükenmesinde, global ölçekte üretim süreçlerindeki bilinçsiz su kullanımı önemli rol oynuyor.

DSÖ ve Birleşmiş Miletler (BM), çeşitli projelerle kuraklığa karşı çare ararken Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil'in sektördeki su tüketimini minimize etmesi büyük ilgi çekti. Zira tekstil, su tüketiminin en fazla olduğu sektörlerin başında geliyor. Türkiye'de endüstriyel amaçlı kullanılan suyun yüzde 22'sini tüketen gıda sektörünü, yüzde 18'lik kullanımla tekstil sektörü izliyor. Örneğin günlük ortalama 40 ton ürün üretmek için 2 bin 500 ton su tüketiliyor. Bu da yaklaşık olarak 10 bin kişinin günlük su tüketimine eşdeğer.

HER GÜN 100 BİNLERCE İNSAN İÇİN TEMİZ SU KAYNAĞI ORTAYA ÇIKACAK

Temiz su kaynaklarının ciddi şekilde tüketildiği tekstil üretiminde, Türk firmanın yenilikçi başarısı dünyada en iyi uygulama özelliği taşıyor. Bu adım sektörün geleceğini şekillendirecek. Yoğun efor ile Ar-Ge'si yapılan atık su geri dönüşüm projesiyle, ihtiyaç duyulan suyun yüzde 90'ndan fazlası geri dönüşümden sağlanacak.

Atık suyun yeniden üretimde kullanılması tekstil sektöründe faaliyet gösteren ülkelerin geleceğini değiştirecek. Temiz su kaynaklarının tekstilde üretim için kullanılmasının önüne geçilerek her gün 100 binlerce insanın kullanabileceği temiz su kaynağı ortaya çıkacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÜRETİM MODELİYLE SEKTÖRDE ÇIĞIR AÇTI

Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil'in yapay zeka çözümleri, üretimin erken aşamalarında hataları azaltarak gereksiz yeniden işleme ve fazla boyama döngülerini en aza indiriyor. Böylece tekstil üretiminin kritik bir aşamasında su kullanımını önemli ölçüde azaltıyor.

Sun Tekstil ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, "Yapay Zeka tabanlı kalite kontrol yatırımlarımız, üretim doğruluğunu artırırken malzeme israfını en aza indiriyor. Teknolojinin sürdürülebilir üretimin geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu gelişme, operasyonel mükemmeliyet ve çevresel sorumluluğa olan bağlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

SUN TEKSTİL'İN ÇEVRESEL LİDERLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, İklim Değişikliği değerlendirmesi kapsamında Karbon Saydamlık Projesi'nden (CDP) üst üste ikinci yıl A- notu alarak, küresel tekstil endüstrisinin ortalama B ve genel pazarın C notunu geride bıraktı. Ayrıca, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi üst üste üçüncü kez en yüksek "A/Liderlik" puanını alarak tedarik zinciri sürdürülebilirliğinde küresel liderler listesinde yerini aldı. Sun Tekstil'in çevresel duyarlılığı da dünya basınında ilgi konusu oldu.

Çevresel liderliğinin yanı sıra, Sun Tekstil kadınların yöneticilikten üretime kadar tüm kademelerde aktif rol aldığı cinsiyet eşitliğine dayalı politikaları destekliyor.

Sun Tekstil ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Ünlütürk, "Çeşitliliği ve eşitliği teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturmaktan gurur duyuyoruz. İnovasyona ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız kadar kapsayıcılığa da önem veriyoruz." dedi.

38 ÜLKEDE 380 ORTAK İLE AR-GE" DE YENİ BİR DÖNEM

Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, global markalar için tasarım ve üretim deneyimiyle sektördeki yerini sağlamlaştırırken AR-Ge faaliyetlerine de büyük önem veriyor. 38 ülkede 380 ortak ile AR-Ge faaliyetleri yürütüyor. Şirket, yenilikçi tasarımlar ve yüksek kaliteli üretim süreçleri için güçlü bir AR-Ge altyapısına sahip.

HER BÜYÜK MÜŞTERİ GRUBUNA ÖZEL EKİP

Tasarım konusundaki yetkinliğiyle de öne çıkan Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil , Avrupa'nın önde gelen markalarına kendi tasarladığı koleksiyonları sunuyor. İngiltere, İspanya ve Türkiye'de bulunan tasarım ofisleri aracılığıyla müşterilerine hızlı ve esnek hizmet sağlıyor.

Her büyük müşteri grubuna özel bir satış ekibi ve 3 farklı ülkede hizmet veren 5 tasarım ofisine sahip olan Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tasarım yapıyor. Şirketin en büyük müşterileri arasında Inditex grubu, H&M, Jimmy Key, Tesco, Kiabi, Marks&Spencer ve Next yer alıyor.

Sun Tekstil, Türkiye'nin ilk 3D dijital kumaş kütüphanesini 2022 yılında oluşturdu. Dijital kumaş kütüphanesi sayesinde zaman ve kaynak tasarrufu sağlanıyor.

AVRUPA'NIN EN SAYGIN ÖRME KUMAŞ ÜRETİCİLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Sun Tekstil'in bağlı ortaklığı olan Ekoten Tekstil, Türkiye ve Avrupa'nın en saygın örme kumaş üreticileri arasında yer alıyor. Yüksek teknolojiyi, inovasyon ve sürdürülebilirlik motivasyonuyla üretim süreçlerine uyarlıyor. Küresel markalar için giyim, teknik tekstil, medikal ve spor giyimde üretim yapıyor.

Avrupa ülkeleri, İngiltere ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ürün gönderen Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, üretiminin yüzde 90'a yakınını yurt dışına satarak ihracatçı kimliğiyle öne çıkıyor. Ege Bölgesi'nde en çok ihracat yapan hazır giyim firması olan Sun Tekstil, 2024 üçüncü çeyreğinde konsolide 250 milyon Euro ciroya ulaşarak aktif büyümesini sürdürdü.

Sürdürülebilirlik anlayışı sosyal sorumluluk alanında da sürdürülüyor. Şirket, kadın çalışan oranının yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Hem yönetim kademesinde hem de üretim süreçlerinde kadınlar aktif rol alıyor.

Sürdürülebilirlik ve çevreci anlayışla üretim süreçlerini planlayan Şirket, örme fabrikasının enerji ihtiyacının yüzde 40'nı güneş enerjisinden karşılıyor.

2022 yılında halka açılmasının ardından dağıtılabilir karını hissedarları ile paylaşan şirket, temettü endekslerinde de yer alıyor.