Türk tekstilinin önemli markası iflas etti. İşçilerin kara günü

İstanbul Esenyurt'ta 2017 yılında kurulan ve kısa sürede çorap sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelen Modauy Tekstil, ekonomik krizin etkilerine daha fazla direnemedi.

Artan ham madde fiyatları, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve finansal darboğaz nedeniyle zor günler geçiren şirket, konkordato sürecinden çıkamayınca mahkeme iflasını resmen ilan etti.

Pandemi sonrası derinleşen ekonomik kriz, birçok sektörde olduğu gibi tekstil sektörünü de olumsuz etkiledi. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve maliyet artışları, Modauy Tekstil’in finansal yapısını zayıflattı.

Firma, borçlarını yapılandırmak için konkordato talebinde bulunsa da süreç sonuçsuz kaldı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına ve hukuki sürecin resmen başlatılmasına karar verdi.

İflas kararının ardından fabrikada çalışan yüzlerce işçi işsiz kaldı. Bayram öncesi işlerini kaybeden çalışanlar, tazminatlarının ödenip ödenmeyeceği konusunda belirsizlik yaşıyor. İşçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.