Türk tekstilinin ünlü şirketi iflas etti. Dosyası 3 yılda kapatıldı

Konya’da 30 yıl boyunca tekstil sektörünün öncülerinden olan Bozdamlar Tekstil ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti., 2012 yılında iflas bayrağını çekmişti. 4000 metrekarelik modern fabrikasında takım elbise üretiminde uzmanlaşan firma, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak önce Konya’ya, ardından Türkiye’ye hitap etmeyi hedeflemişti.

Ancak, sektördeki talep düşüşü ve ekonomik zorluklar, bu köklü markayı ayakta tutmaya yetmedi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 16 Şubat 2012 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirketin dosyası, 6 Kasım 2012’de kesinleşti. Üç yıl süren hukuki süreç, Konya 1. İcra Dairesi’nin resmi ilanıyla son buldu.

Konya, son yıllarda artan konkordato ve iflas haberleriyle sarsılıyor. 2020-2025 döneminde şehirdeki iflas eden firma sayısında ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Ekonomi uzmanları, yüksek üretim maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel talep daralmasının sektörü zora soktuğunu belirtiyor.

Bozdamlar Tekstil’in kapanışı, bu zorlu tablonun yalnızca bir parçası. Firma, bir dönem istihdam yaratarak Konya ekonomisine katkıda bulunmuş, ancak artan rekabet ve maliyet baskısına dayanamamıştı.

Yetkililer, tekstil sektöründeki firmaların ayakta kalabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Konya Ticaret Odası, yerel işletmeleri desteklemek için yeni teşvik paketleri üzerinde çalışıyor.

Bozdamlar Tekstil’in iflası, sektördeki diğer firmalar için de uyarı niteliği taşıyor. Şehirdeki ekonomik toparlanma umutları, yeni yatırımlar ve desteklerle güçlendirilmeyi bekliyor.