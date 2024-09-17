Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'a göre Türkiye'de internet sudan ucuz!

Türk Telekom yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türk Telekom'un 2024'ün ikinci çeyreğinde konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 33 milyar liraya çıktı. Yılın ilk yarısında ise konsolide gelirler yüzde 5 yükselerek 63,2 milyar TL oldu. Şirket ikinci çeyrekte 1,4 milyar lira net kâr açıkladı. Net kâr ilk 6 ayda ise 2,5 milyar lira oldu.

"İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ İÇİN HAZIRIZ"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, CNBC-e'ye verdiği röportajda şirketin performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

Önal, kaliteli alt yapılarına vurgu yaptı, merakla beklenen imtiyaz sözleşmesinde gelinen noktaya değindi. Önal, "Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yıl bitmeden imtiyaz sözleşmesi meselesini çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söylemişti. Bu bizim için dönüm noktası. Geçtiğimiz günlerde Özelleştirme İdaresi hem değerleme açısından hem de ödeme biçimi ile ilgili bize temel dayanak teşkil edecek çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sundu diye biliyoruz. Önümüzdeki günler imtiyaz konusundaki gelişmeleri ivmelenmiş bir şekilde göreceğimiz bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.

Ümit Önal, "Şimdiye kadar neredeyse fiber altyapının büyük bölümünü yapmış bir şirket olarak diğer şirketlerin ortak altyapı taleplerini 'Türk Telekom'un altyapısına çökme' hamlesi olarak görüyoruz" dedi.

Ümit Önal, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) sahip olduğu Turkcell ve Türk Telekom’un birleşmesine yönelik bir gündemleri olmadığını söyledi. Ayrıca, Türk Telekom hisselerinin TVF’ye geçmesinin ardından blok satışın gündemlerine girmediğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE FİBERE ERİŞİMİ OLMAYAN HANE KALMAYACAK"

Konuşmasının önemli bir kısmını fiber konusu ayıran Ümit Önal, "Birkaç yıl içinde Türkiye'de fibere erişimi olmayan hane kalmayacak. Bugün Türkiye'de yıl sonu ortalama hız beklentisi 70 megabite dayanmış olacak" dedi. Önal, şöyle devam etti: "2024 yılının ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 449 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamamız 32,4 milyona ulaştı. Mobilde faturalı abone artışımız rekorlarla devam ediyor. Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz."

"TÜRKİYE'DE İNTERNET TARİFELERİ SUDAN UCUZ"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal son günlerde kullanıcıların artan fiyat şikayetlerine de cevap verdi. Cevabında yüksek enflasyonun altını çizen Ümit Önal, "Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaştılar. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var. Sosyal medyaya yansıyan şekliyle yüzde 200'ü, 300'ü bulan zamlar doğru değil. Ancak yıllık taahhütler kapsamında enflasyon hesabı ile elbette yenileme dönemlerinde tüketiciler zamlarla karşılaşıyor. Biz burada da tüketicileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanış olmaz" şeklinde konuştu.