Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finalde!

Temsilcimiz Türk Telekom BKT EuroCup 8'li final etabı maçında sahasında Buducnost VOLI'yi 93-73 yendi ve adını son 8 ekip arasına yazdırdı. Türk Telekom yarı finale yükselmek için Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

TÜRK TELEKOM 93 BUDUCNOST VOLI 73

Salon: Ankara

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Türk Telekom: Smith 5, Brown 20, Hanlan 6, Alexander 17, Makoundou 16, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Angola 11, Mahir Ağva, Bruhnke 3, Bess 13

Buducnost VOLI: Wright 11, Sulaimon 9, Tanaskovic 6, Dreznjak 3, Kamenjas 12, Morgan 6, Magee 16, Jovanovic 3, Omic 7

1. Periyot: 26-11

Devre: 48-36

3. Periyot: 62-53

5 faulle oyundan çıkan: 37.42 Wright (Buducnost VOLI)