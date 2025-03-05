Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finalde!

Kaynak: AA
Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finalde!

Evinde Buducnost'u 93-73 ile geçen Türk Telekom, Hapoel Tel Aviv'in rakibi oldu.

Temsilcimiz Türk Telekom BKT EuroCup 8'li final etabı maçında sahasında Buducnost VOLI'yi 93-73 yendi ve adını son 8 ekip arasına yazdırdı. Türk Telekom yarı finale yükselmek için Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

TÜRK TELEKOM 93 BUDUCNOST VOLI 73

Salon: Ankara

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Türk Telekom: Smith 5, Brown 20, Hanlan 6, Alexander 17, Makoundou 16, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Angola 11, Mahir Ağva, Bruhnke 3, Bess 13

Buducnost VOLI: Wright 11, Sulaimon 9, Tanaskovic 6, Dreznjak 3, Kamenjas 12, Morgan 6, Magee 16, Jovanovic 3, Omic 7

1. Periyot: 26-11

Devre: 48-36

3. Periyot: 62-53

5 faulle oyundan çıkan: 37.42 Wright (Buducnost VOLI)

Son Haberler
Rangers teknik direktörü Ferguson "Dzeko ve Tadic'i etkisiz hale getirmemiz gerekiyor"
Rangers teknik direktörü Ferguson "Dzeko ve Tadic'i etkisiz hale getirmemiz gerekiyor"
Apple, iOS 18.4'teki yeni özelliği tanıttı
Apple, iOS 18.4'teki yeni özelliği tanıttı
OpenAI'ın duygusal zekâya sahip GPT-4.5 modeli gün sayıyor
OpenAI'ın duygusal zekâya sahip GPT-4.5 modeli gün sayıyor
Google Aramalar'da yeni dönem resmen başladı
Google Aramalar'da yeni dönem resmen başladı
Trump'ın hamleleri Avrupa'yı alarma geçirdi: Tüm komutanlar Paris'te toplanacak
Trump'ın hamleleri Avrupa'yı alarma geçirdi: Tüm komutanlar Paris'te toplanacak