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Türk Telekom İspanya'da mağlup

7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımı karşısında tutunamadı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 04:25
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Türk Telekom Gran Canaria'ya pes etti

Türk Telekom İspanya'da mağlup
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nın 16. haftasında, deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımına 89-79 yenildi.

Gran Canaria Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 28-18 geride kapatan Türk Telekom, devreye de 51-34 yenik girdi.

Üçüncü çeyrekte Türk Telekom farkı eritse de son çeyreğe 69-60 geride girdi ve maçtan da 89-79 yenik ayrıldı.

Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanya ekibi, 13 galibiyet, 3 yenilgiyle ilk sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı da Gran Canaria 88-81 kazanmıştı.

 

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