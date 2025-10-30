Türk Telekom BKT EuroCup’ın beşinci haftasında London Lions ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maça düşük tempoda başlayan Türk Telekom, ilk periyodu 16-14 geride kapattı. İkinci çeyrekte Kyle Allman’ın etkili performansıyla oyunun kontrolünü eline alan temsilcimiz, devreye 45-42 önde girdi.
Üçüncü periyotta farkı çift hanelere taşıyan başkent ekibi, son bölümlerde savunmada dirençli kalarak parkeden 89-77 galip ayrıldı.
Türk Telekom’da Kyle Allman 22 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Kyle Alexander ise 15 sayı, 10 ribaund, 2 asistlik katkılarıyla öne çıktı.
Üst üste üçüncü galibiyetini alan Türk Telekom, B Grubu’nda yükselişini sürdürdü.