Karşıyaka'nın serisini Türk Telekom bozdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 85-77 yendi.
Türk Telekom'un üst üste 9. galibiyetini aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka iç sahada 8 maç sonra kaybetti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büüykçil, Fatih Güler
Pınar Karşıyaka: McCollum 6, Thomas Akyazılı, Angola 16, Vitto Brown 15, Deniz Kılıçlı, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 2, Delgado 20, Mert Celep, Kenan Sipahi 9
Türk Telekom: Grant 12, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 14, Bouteille 9, Jones 12, Mehmet Yağmur 2, Semih Erden 2, Taylor 21, Sestina 10
1. periyot: 13-23
Devre: 31-48
3. periyot: 52-71
5 faulle çıkan: 39.32 Sestina (Türk Telekom)