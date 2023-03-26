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Karşıyaka'nın serisini Türk Telekom bozdu

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile karşılaştı. 85-77'lik skorla kazanan taraf Türk Telekom oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:11
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Türk Telekom Karşıyaka'yı mağlup etti

Karşıyaka'nın serisini Türk Telekom bozdu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 85-77 yendi.

Türk Telekom'un üst üste 9. galibiyetini aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka iç sahada 8 maç sonra kaybetti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büüykçil, Fatih Güler

Pınar Karşıyaka: McCollum 6, Thomas Akyazılı, Angola 16, Vitto Brown 15, Deniz Kılıçlı, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 2, Delgado 20, Mert Celep, Kenan Sipahi 9

Türk Telekom: Grant 12, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 14, Bouteille 9, Jones 12, Mehmet Yağmur 2, Semih Erden 2, Taylor 21, Sestina 10

1. periyot: 13-23

Devre: 31-48

3. periyot: 52-71

5 faulle çıkan: 39.32 Sestina (Türk Telekom)

 

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