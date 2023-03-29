Türk Telekom yöneticisinden Meclis'te vicdansız açıklama: Gayet şanslı bir deprem

Türk Telekom’un Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nda dün bir sunum yaptı. Depremler sonrası şirketin çalışmalarını anlatan Gürsoy, "Eğer deprem İstanbul, Ankara’da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Ama bu depremde öyle bir şey olmadı. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim, tırnak içinde" ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN ARDINDAN BORCU NEDENİYLE KAPANAN HATLAR AÇILDI"

Cumhuriyet'in haberine göre, TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nda, dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da sunum yaptı. Karagözoğlu’nun yaptığı sunuma göre, deprem bölgesinde 5 Şubat günü 100 bin civarında olan arama sayısı 6 Şubat günü yaklaşık 7 kat artışla 700 bin civarına yükseldi.

Sunumda, 2022 yılında geçmiş dönemlerdeki depremlerde GMS operatörlerine kesilen para cezasının 107,6 milyon lira olduğu, ayrıca 4 yetki iptali, 35 uyarı, 281 para cezası verildiği belirtildi. Deprem bölgesindeki internet kalitesine ilişkin verilerin de yer aldığı sunumda, depremden etkilenen illerde 3 GMS operatörünün indirme hızının 6,73 ve yükleme hızının da 3,27 olduğu kaydedildi.

Karagözoğlu, ayrıca saat 04.17’deki depremin ardından saat 06.14’te borcu nedeniyle kapanan hatların açıldığını aktardı.

"DEPREM ÖNCESİ 40 MİLYON OLAN ÇAĞRI SAYISI 140 MİLYONA ÇIKTI"

Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy, “Kendimizi anlatmak bizim için büyük bir nimet oldu, inşallah doğru şeyleri size anlatacağız” diyerek komisyon üyelerine teşekkür etti. Gürsoy’un yaptığı sunuma göre; deprem bölgesinde bulunan Türk Telekom’un 3 bin 476 çalışanından 37’si hayatını kaybetti.

"GAYET ŞANSLI BİR DEPREM"

Türk Telekom’un deprem bölgesinde 4 binası yıkılırken; 31 binasının ağır hasarlı ve 16’sının da orta hasarlı durumda olduğu bilgisinin yer aldığı sunumda, 10 ilde bulunan 2 bin 573 baz istasyonundan 90’ının ağır hasar aldığı, 75’inin de yıkıldığı vurgulandı.

Gürsoy, İstanbul ve Ankara’da veri merkezleri olduğunu söyleyerek, şu açıklamayı yaptı: “Bu deprem bizi çeperlerde buldu. Eğer deprem İstanbul, Ankara’da olsa bizim veri merkezlerimiz de zarar görebilirdi. Ama bu depremde öyle bir şey olmadı. Onun için gayet şanslı bir deprem demek isterim, tırnak içinde.”

Gürsoy, deprem öncesine göre çağrıların yüzde 540 oranında arttığını belirterek, 40 milyon olan çağrı sayısının 140 milyona çıktığını duyurdu. Gürsoy, 6 Şubat’ta 39 mobil baz istasyonunu bölgeye sevk ettiklerini ve 7’sinin deprem günü hizmete alındığını bildirerek, şu anda 121 mobil baz istasyonunun bölgede hizmet verdiğini söyledi. Gürsoy ayrıca, “Bu deprem sonrasında trafikte sıkışıklık yaşanmamıştır, iletişim kesikliğinin nedenleri baz istasyonlarının yıkılması” dedi.