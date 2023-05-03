Türk Telekom'a İspanyollardan büyük saygısızlık

Türk Telekom Basketbol'un, EuroCup'taki Gran Canaria finali öncesi İspanya'da yaşadıkları büyük tepki topladı.

Türk Telekom'a İspanyollardan büyük saygısızlık

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, "Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun." diye konuştu.
"SAVAŞACAĞIZ"

Taraftarlara da mesaj gönderen Külçebaş, "Bizim için en büyük şey onların duaları, lütfen dualarını ve pozitif enerjilerini bize göndersinler. Ankara'daki taraftarımızdan rica ediyorum, Ankara Spor Salonu'na gelip bizi desteklesinler. Biz maça konsantre olacağız. Savaşmak için maç saatinde hazır olacağız." dedi.

Öne Çıkanlar
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Elon Musk Twitter’da öne çıkmanın sırrını açıkladı. Kullanıcıların cevabını aradığı soruydu Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk Twitter’da öne çıkmanın sırrını açıkladı. Kullanıcıların cevabını aradığı soruydu
Uzun yaşamanın sırları açıklandı Sağlık
Uzun yaşamanın sırları açıklandı
Gripten 1 günde kurtulabilirsiniz Sağlık
Gripten 1 günde kurtulabilirsiniz
Ukrayna'dan Rusya'nın saldırı iddiaları sonrası ilk açıklama Dünya
Ukrayna'dan Rusya'nın saldırı iddiaları sonrası ilk açıklama
Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda Magazin
Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Hakkı Öznur: Yaşasın 3 Mayıs Güncel
Hakkı Öznur: Yaşasın 3 Mayıs