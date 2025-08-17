Türk televizyoncuya Almanya'da hapis cezası!

Türk televizyoncuya Almanya'da hapis cezası!

Almanya’da yaşayan Türk televizyon sunucusu Adil Palta, Türkiye'de yüz binlerce euro gelir elde etmesine karşın Almanya'da 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım aldığı suçlamasıyla Stuttgart’ta hakim karşısına çıktı. Suçunu itiraf eden Palta'ya, şartlı tahliye ve ertelemeli hapis cezası verildi.

Bild gazetesinin haberine göre, Stuttgart İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (Jobcenter) 270 bin euro zarara uğratıldığı davada, yalnızca 80 bin euroluk bölüm ele alındı, geri kalan miktarla ilgili konu ise zaman aşımına uğradı.

Adil Palta, Almanya’da depresyon nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu bildirerek, yıllarca sosyal yardım (Hartz IV) ve vatandaşlık parası (Bürgergeld) aldı. Ancak aynı dönemde Türkiye’de Eurostar televizyonunda reklam programları sunarak yılda 500 bin euroya kadar kazanç sağladı. Palta'nın, gelirlerini Western Union aracılığıyla Türkiye’ye aktardığı, kameramanlarını kayıt dışı çalıştırdığı ve sahte faturalar düzenlediği iddia edildi.

Mahkemede suçunu kabul eden Palta, “Bana yöneltilen suçlamaların hepsi doğrudur. Alman makamlarından özür diliyorum” dedi.

KIZI BERAAT ETTİ

Sanığın kızı ise 2019-2025 yılları arasında babasının talimatıyla kendi tasarruf hesabına aktarılan yaklaşık 260 bin eurodan haberdar olduğunu ancak bunun sosyal yardımlarla bağlantılı olduğunu bilmediğini söyleyerek, beraat etti.

Adil Palta, mahkeme ile anlaşmaya gitti. Bunun sonucunda hapis cezası yerine şartlı tahliye ve ertelemeli hapis cezası (Bewährung) kararı verildi.

