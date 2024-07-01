Türk TIR’larına ‘Allahu Ekber’ diyerek saldırdılar. Türkiye'nin kontrol ettiği bölgedeki Suriyeliler ayaklandı

Suriye’deki Esad rejimi ile Türkiye arasında ilişkilerin yeniden kurulması ihtimali ve son dönemde başlayan ‘normalleşme’ süreci Suriye’deki muhalifleri rahatsız etti. Suriyeli muhaliflerin Türk TIR’larına saldığı ve Azez’deki PTT binasına saldırdığı ortaya çıktı.

Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyeliler Türk TIR’larına saldırdı. Elinde ÖSO bayrağı taşıyan bir grup ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak Türk TIR’larına saldırdı.

Öte yandan Suriyeliler, Azez’de bulunan PTT binasına da saldırdı. Saldırganlar, binanın üstündeki Türk bayrağını indirerek ÖSO bayrağı astılar, Öte yandan PTT binasındaki Türk çalışanların ofisten çıkarıldığı ve binanın kapatıldığı öğrenildi.

REJİM BÖLGESİ İLE MUHALİFLERİN ARASINDAKİ SINIR AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de dikkat çeken gelişmeler oldu. Rejim bölgesi ile muhaliflerin bölgesi arasındaki Ebu Zendin Sınır Kapısı, 26 Haziran’da açılmıştı. 4 yıl aradan sonra açılan sınır kapısından 27 Haziran’da deneme amaçlı geçişler yapılmıştı.

Türkiye’nin Esad rejimi ile görüşmesini istemeyen Suriyeli muhaliflerin Türk TIR’larına ve PTT binasına saldırması büyük tepki çekti.