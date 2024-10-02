Türk turistlere kötü haber: Çeşme ile Sakız Adası arasındaki feribot seferleri durdu

İki kıyı arasında sefer düzenleyen firmalar, Yunanistan'ın Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini artırması sonrası geriye dönük tahsilat talep edildiğini iddia etti.

Çeşme ile Sakız Adası arasında feribot seferleri düzenleyen Türk firmaları Turyol ve Ertürk ile Yunan şirketleri Sunrise ve Tilos, 12 ve 13 Ekim'de karşılıklı seferleri iptal ederek internet sitelerinde bilet satışı ve rezervasyonlarını "Grev nedeniyle iptal edilmiştir." mesajıyla kapattı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Turyol Dış Hatlar Sorumlusu Kadir İnandı, Yunanistan'ın 10 Haziran 2024'de Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini kişi başı 0,5 eurodan 5 euroya çıkardığını belirtti.

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Bu ödemenin tahsilatıyla ilgili ada belediyelerinin yetkili kılındığını; Midilli, Sisam ve Meis gibi adalarda belediyelerin yaz dönemi için bu ödemeyi talep etmediklerini savunan İnandı, Sakız Adası Belediyesi ile yaptıkları görüşmede de 10 Haziran'a kadar kesilmiş olan biletlerin uygulamadan muaf tutulacağı, uygulamanın sezon sonuna kadar ertelenmesi için de girişimde bulunulacağı sözünün verildiğini öne sürdü.

İnandı, belediye yetkililerinin yönlendirmesi üzerine 10 Haziran'a kadar kesilmiş tüm biletleri kendilerine ilettiklerini belirterek "Sezon bitti ve karşımızda bizleri finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan Turyol, Ertürk, Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak kararla 12-13 Ekim 2024 tarihinde karşılıklı olarak sefer yapmamayı kararlaştırdık." dedi.

750 BİN EURO ÖDEME

İki kıyı arasında sefer düzenleyen 4 firmaya bu kapsamda 750 bin euroluk ödeme çıkarıldığını, bunun firmalar açısından kabul edilemez olduğunu anlatan İnandı, bu sezon için istenen tahsilatın iptal edilmemesi halinde sefer durdurma eylemini genişleteceklerini dile getirdi.

Ertürk firması yetkilisi Nezihe Ertürk ise bilet satışlarının sezon açılışı öncesi başladığını, Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini artırma kararı alınana kadar çok sayıda bilet satıldığını belirterek geriye dönük tahsilat istenmesinin firmalar açısından mağduriyet doğurduğunu kaydetti.