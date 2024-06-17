Türk turistlere Rodos polisinden eziyet

Kaynak: İHA
Türk turistlere Rodos polisinden eziyet

Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği sonucu hayata geçirilen kapıda vize uygulaması, yurttaşlar için büyük bir çileye dönüştü. Rodos polisi kapıda vize almak isteyen 473 Türk'ü geri yolladı.

Rodos'ta Türk turistlere Yunan polisinden işkence...Muğla'nın Marmaris ilçesinden kapıda vize uygulaması ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları kapıda kaldı. Rodos polisinin doluluk gerekçesiyle adaya alımları kapatmasıyla birlikte, 473 kişi ülkeye sokulmadı.

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok vatandaşın yolculuğu eziyete döndü. Rodos Adası'nda oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin engeline takılan kapıda vize alacak vatandaşlar, adaya alınmadı. Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na giremezken, Marmaris Limanı’nda bugün de yoğunluk yaşandı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos’a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

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