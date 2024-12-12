Türk uçağına Bulgaristan hava sahasında lazerli taciz. Büyük cezası var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Frankfurt-Sabiha Gökçen uçuşu yapan Pegasus Hava Yolları'nın uçağına Bulgaristan üzerinde lazer tutuldu. Lazer nedeniyle pilotların görüş seviyesi düşebiliyor. Tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Dünyada ve ülkemizde bu tip eylemlere büyük cezalar veriliyor. Amerika'da hapis cezası var.

Türk uçağı Bulgaristan Hava sahasından geçerken, lazerle taciz edildi. O anları uçakta bulunan yolcular saniye saniye görüntüledi.

HavaSosyalMedya'da yayınlanan görüntüler 9 aralık günü çekildi. Pegasus'un Frankfurt-Sabiha Gökçen seferini yapan Airbust A321 neo uçağı, Bulgaristan hava sahasından geçerken, lazerle taciz edildi.

Havacılık otoritelerine göre uçaklara lazer tutmak tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Pilotların görüş seviyesi düşebiliyor, görüş kaybı yaşamalarına neden oluyor.

Türkiye'de bir uçağa lazer tutan kişiye 'Sivil Havacılık Kanuna'na muhafeten' suçlamasıyla 91 bin 236 lira ceza kesiliyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu tip olaylara karşı havacılık otoriteleri, lazer tutan kişileri cezalandırıyor. Amerika'da ise bu tip bir eylemi lazer tutarak, yapan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Amerika'da uçağa lazer tutanlara 5 yıla kadar hapis cezası ve 250 bin dolar para cezası veriliyor.

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