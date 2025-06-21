Türk uçaklar mahsur kaldı! Bakan’dan açıklama

İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan gerilim bölgedeki uçuşları da aksattı. İran ve Irak hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması sonrası Türk havayolu şirketlerine ait toplam 11 uçağın bu ülkelerde kaldığı duyuruldu.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pegasus Havayolları’na ait 7, Türk Hava Yolları’na ait 2, Ajet ve Tailwind firmalarına ait birer uçağın İran ve Irak’ta kaldığını ifade etti.

"EKİPLER GERİ GETİRİLDİ"

Bakan Uraloğlu, bölgede roket ve füze hareketliliğinin çok yoğun olduğuna dikkat çekerek, “Bu riski ne biz ne de ilgili ülkeler alamadı” dedi. Uçak ekiplerinin güvenlik nedeniyle bir süre bölgede bekletildiğini ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi,

“Orada 3-4 gün bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Durumu Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yakından takip ediyoruz. Günlük olarak bölgeyi izliyoruz. Uçakları geri getirmek için uygun bir fırsat kolluyoruz.”