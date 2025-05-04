Türk ürünlerine Rusya'dan suçlama! Başta üzüm, kabak, kiraz geliyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu Rosselhoznadzor, Türkiye’den ithal edilen meyve ve sebzelerde hijyen ve mevzuat ihlallerinin arttığını belirterek Rus ithalatçıları uyardı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Türkiye çıkışlı sevkiyatlarda fitosaniter (bitki sağlığına ilişkin) ihlallerin sayısında belirgin bir artış tespit edildiği ifade edildi.

RUS MEVZUATINA UYUM VURGUSU

Rosselhoznadzor, Türk ihracatçılarının Rusya’nın yasal düzenlemelerine tam uyum sağlayacak şekilde dikkatli seçilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, ithalatçıların daha titiz davranması gerektiği yönünde çağrıda bulunuldu. Kurum, ürünlerdeki ihlallerin hem mevzuat hem de hijyen kurallarına aykırılık taşıdığına dikkat çekti.

ÜZÜM, KABAK VE KİRAZ İLK SIRADA

Turkrus'un haberine göre denetimlerde en çok ihlal tespit edilen ürünler arasında üzüm (yüzde 23,42), kabak (yüzde 21,28), kiraz (yüzde 15,51) ve elma (yüzde 11,59) öne çıktı. Bazı örneklerde, izin verilen maksimum pestisit kalıntısı seviyesinin 25 kata kadar aşıldığı bilgisi paylaşıldı. Üzüm ve kabak ürünlerinde hijyen standartlarına aykırı durumlar da saptandı.

TÜRKİYE RUSYA’NIN ANA TEDARİKÇİSİ KONUMUNDA

Türkiye, Rusya’nın meyve-sebze ithalatında en büyük tedarikçi ülkesi olmaya devam ediyor. Her yıl Türkiye’den Rusya’ya yaklaşık 1,2 ila 1,5 milyon ton arası meyve-sebze sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Bu rakam, Rusya’nın toplam meyve-sebze ithalatının yaklaşık %13’ünü oluşturuyor.

NARENCİYE VE DOMATES GİBİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Rusya’nın Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünler arasında narenciye çeşitleri, üzüm, nar, kabak, kiraz, elma, patlıcan, biber ve domates gibi sebzeler bulunuyor. Bu ürün gruplarında yaşanan ihlaller, iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretine yönelik denetimlerin daha da sıkılaştırılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.