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Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti

Antalya Konyaaltı’daki Akdeniz Anadolu Lisesi’nde pazartesi sabahları okunan İstiklal Marşı’ndan rahatsız olan Türk vatandaşlığı almış bir Ukraynalı’nın CİMER’e şikayette bulunduğu öne sürüldü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:55
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Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ndan rahatsız oldu CİMER’e şikayet etti

Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Yüzde 25’i yabancı uyruklulardan oluşan Antalya Konyaaltı’nda bir skandal yaşandı. Akdeniz Anadolu Lisesi’nde pazartesi sabahları okunan İstiklal Marşı’ndan rahatsız olan Ukrayna uyruklu bir Türk vatandaşının CİMER’e şikayet yazısı yazdığı öne sürüldü.

Okul yetkilisinin haber kaynağına aktardığına göre, yabancı uyruklu şahıs CİMER’e yaptığı şikayette sabahları okunan İstiklal Marşı’nın erken saatlerde kendisini uyandırdığından dert yandı.

Bilgiyi geçen haber kaynağı yaşanan bu durumla ilgili, “Yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı dağıtılıyor ancak bu örnekten de görüldüğü üzere Türk olamıyorlar maalesef” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan okulun öğrenci profilinin de yüzde 25’inin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu ve okulun etrafının sitelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili müdür yardımcısı ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine böyle bir şikayete ilişkin yazının gelmediğini aktardı.

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Trenci
26.01.2023 14:40
Adamlar! yavaș, yavaș emellerine ulașıyor, bazıları halâ bunun farkında değil, bir uyanın yahu șu gaflet uykusundan.  
 
Yalçın Türk
26.01.2023 14:35
eğer gerçekse durum çok vahim.. kendisine verilen kimliğin üzerinde ki o belli belirsiz görününen Türk bayrağından da rahatsız olanlar olacaktır.. gerçi akp yabancıları memnun edecek bir yol bulur..  
 
Marko
26.01.2023 14:34
Bu hainleri ülkemize dolduran hainlere oy verende vatan hainidir.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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