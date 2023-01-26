Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Yüzde 25’i yabancı uyruklulardan oluşan Antalya Konyaaltı’nda bir skandal yaşandı. Akdeniz Anadolu Lisesi’nde pazartesi sabahları okunan İstiklal Marşı’ndan rahatsız olan Ukrayna uyruklu bir Türk vatandaşının CİMER’e şikayet yazısı yazdığı öne sürüldü.

Okul yetkilisinin haber kaynağına aktardığına göre, yabancı uyruklu şahıs CİMER’e yaptığı şikayette sabahları okunan İstiklal Marşı’nın erken saatlerde kendisini uyandırdığından dert yandı.

Bilgiyi geçen haber kaynağı yaşanan bu durumla ilgili, “Yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı dağıtılıyor ancak bu örnekten de görüldüğü üzere Türk olamıyorlar maalesef” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan okulun öğrenci profilinin de yüzde 25’inin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu ve okulun etrafının sitelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili müdür yardımcısı ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine böyle bir şikayete ilişkin yazının gelmediğini aktardı.