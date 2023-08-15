Türk ve Altay mitolojisinde Arpağ ne anlama geliyor?

Büyülü söz, mistik dua, sihir anlamlarına gelen Arpağ, Arbağ (Arba) veya Arvağ (Arva) olarak da söylenir.

Arvaş, Arbaş, Arbış, Arbuz sözcükleri de Arpağ ile aynı anlamları içerir.

Hastaları iyileştirmek, kötülükleri ve kötü ruhları savuşturmak için yapılan duaya Arpağ denir.

Arbamak veya Arvamak (yâni Efsun Yapmak)2 fiili Anadoluda halk ağzında kullanılmaya devam etmektedir. Gözboyamak, gözbağı yapmak, sihir yapmak demektir.

Arbamak fiilinden türetilmiştir. Şaşırtmak anlamı vardır. Kökte araya girmek içeriği bulunur. Büyü yapan kişi, ruhlarla veya doğaüstü güçlerle insanların ve doğal süreçlerin arasına girmektedir. Er kökü ise ulaşmak (ermek) manasını barındırır ki, gizli bilgilere ve varlıklara erişmek demektir.