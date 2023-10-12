Ateş Tanrısına Cahın Han denir. Türk ve Altay mitolojisinde Çahun Han da demektir.
Göğün altıncı katında oturur.
Tanrı Ülgen’i ikna ederek insanlara ateşin verilmesini o sağlamıştır.
Etimoloji olarak Cah/Çah/Çak/Yak kökünden türemiştir.
Cahın Han, Türk ve Altay mitolojisinde ateş tanrısı demektir.
Ateş Tanrısına Cahın Han denir. Türk ve Altay mitolojisinde Çahun Han da demektir.
Göğün altıncı katında oturur.
Tanrı Ülgen’i ikna ederek insanlara ateşin verilmesini o sağlamıştır.
Etimoloji olarak Cah/Çah/Çak/Yak kökünden türemiştir.