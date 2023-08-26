Türk ve Altay mitolojisinde ayı tanrıça kimdir?

Ayı Tanrıçaya Türk ve Altay mitolojisinde Ayı ana denir. İşte detaylar…

Türk ve Altay mitolojisinde ayı tanrıça kimdir?

Ayı ana, farklı Türk dillerinde Azı Ana olarak da söylenir. Moğollar ise Bavgay Ece derler. B

Bazı Türk boyları ise ayıdan türediklerine inanırlar. Finlerde ayı en kutsal hayvan olarak kabul edilir.. Fin (Suomi) halkı Ural kökenli olup Türklere komşu bir kavimdir

Öte yandan ayı; gücü, toprağı, savaşçılığı büyüklüğü simgeler.

Ayı tırnağının ve pençelerinin koruyuculuğuna inanılır.

İnsanoğlunun korktuğu şeye saygı duymasının ve onu yok etmeye çalışmak yerine onunla özdeşleşerek onun gibi olmayı amaçlamasının en güzel örneği Ayı Ana ve Ay Ata kavramlarıdır.

Sözcük olarak ayı güç anlamını barındırır.

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