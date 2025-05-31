Türk ve Japon bilim insanları ortak çalışma başlattı: Kene ısırmalarını inceliyorlar

Bahar aylarının gelmesiyle artan kene popülasyonu sonrası, kırsal alanlarda insanlara kene tutulumları arttı. İnsan ve hayvanların vücuduna tutunan kenelerden bulaşan birçok kene kaynaklı hastalıkların olduğu biliniyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında görülen, 2010 yılından bu yana Sivas, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat ve Amasya'da ölümlere neden olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) bu hastalıklardan en önemlilerinden birisi

Sağlık Bakanlığı, Tokyo Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliği ile yürütülen projede bölgede yaygın olan kene cinslerinin tanımlanmasına yönelik çalışma yapıldı. Japon, Türk akademisyenlerden ve Sağlık Bakanlığı'ndaki uzmanlardan oluşan heyet, Tokat ve Sivas'ta çeşitli köylere giderek incelenmek üzere hayvanların üzerinde ve arazide bulunan keneleri toplama çalışması yaptı.



"SAHADA BOL MİKTARDA KENE VAR"

Kene ve kene kaynaklı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, "Biz uzun yıllardır keneler ve kene kaynaklı hastalıklar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ege Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklığında yürütülen bu projede bizden de destek istediler. Biz de elimizden gelen katkıyı sağlamayı amaçladık. Cumartesi gününden itibaren sahadayız, çeşitli çalışmalar yaptık. Sahada bol miktarda kene var. Sahada yaygın 3 farklı cins kene görüyoruz. Biz bu proje kapsamında özellikle kene kaynaklı hastalıklara da değinmek istiyoruz. Bu bölgeler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı açısından oldukça endemik bölgeler. Keneler 200 kadar hastalık etkenini taşıyabiliyorlar. Bunların önemli bir kısmını insanlara nakledebiliyorlar. Vatandaşların bilinçlenmesi; bu projenin en önemli çıktılarından birisi olacak" şeklinde konuştu.



"ALANDAN YÜZLERCE KENE TOPLADIK"

Proje ortaklarından Japonya Orman Bakanlığı Yaban Hayatı Biyolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi, "Şu ana kadar alandan yüzlerce kene topladık. Bunlar genellikle 3 farklı cinse ait. Bunların bazılarının KKKA virüsü taşıma riski var. Kenelerin dağılımına dair bir harita yapmak istiyoruz. Böylece riski tahmin etmeye yönelik çeşitli modellemeler yapabileceğiz" ifadelerine yer verdi.