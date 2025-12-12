Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türk ve Nijeryalı iş insanları katıldı.

Büyükelçi Poroy, resepsiyondaki konuşmasında, Türkiye-Nijerya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Poroy, "Bu buluşmanın Türkiye-Nijerya ticaret ve yatırım ilişkilerinin hızla gelişmesine katkı sunmasını umuyorum. Biz de Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği olarak bu doğrultuda yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE NİJERYA ARASINDA SÖMÜRGECİLİK GEÇMİŞİ OLMADI"

Nijerya-Türkiye İş Konseyi (NTBC) Başkanı Dele Oye ise Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin tarihten gelen bir engel taşımadığını vurguladı.

Oye, iki ülke arasındaki işbirliğinin uyumlu şekilde ilerlediğini dile getirerek, "Türkiye ve Nijerya arasında sömürgecilik geçmişi olmadığı için ilişkiler her zaman sorunsuz yürümüştür. Türkiye'nin Nijerya'da yaptığı işlerde yüzde 100 teknoloji transferi söz konusudur." dedi.

İki ülke arasında birçok yatırım ve iş fırsatı bulunduğunu belirten Oye, Türk ve Nijeryalı iş insanlarına sadece mal ticareti yapmakla kalmayıp karşılıklı yatırımları artırma çağrısında bulundu.

Resepsiyon, iş insanlarının sektörel işbirliği fırsatlarını değerlendirmesiyle sona erdi.