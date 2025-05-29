Türk ve Suriyeli şirketlerden önemli ortaklık! Anlaşma imzalandı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, STL ile Türkiye merkezli Aras Kargo arasında, Suriye içi ve uluslararası kargo lojistik hizmetlerini geliştirmeye yönelik “Stratejik Ortaklık Anlaşması” imzalandı.

Anlaşmanın, STL’nin modern teknolojilere ve uluslararası ortaklıklara dayalı entegre bir lojistik sistemi kurma vizyonu doğrultusunda yapıldığı ve kargo hizmetlerinin tüm Suriye’yi kapsayacak şekilde genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Buna göre, anlaşma kapsamında, Aras Kargo uluslararası güzergâhlarda Suriye’ye yönelik yük taşımacılığını üstlenecek; STL ise, sevkiyatların yerel yönetimini gerçekleştirecek.

Ortaklık, Suriyeli şirketlerin küresel platformlara erişimini sağlamayı, Suriye ürünleri için uluslararası ağlar aracılığıyla ihracat kanalları açmayı ve yerel tedarik zincirlerini kalite ve güvenlik standartlarına uygun şekilde geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu anlaşmanın, taşımacılık maliyetlerini düşürmeye, lojistik sektöründe yeni iş fırsatları yaratmaya ve malzeme ile ürünlerin etkin akışı yoluyla yeniden inşa faaliyetlerine destek sağlamaya katkıda bulunması bekleniyor.