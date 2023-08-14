Türk ve Tatar mitolojisinde Su Cini nedir?

Türk ve Tatar mitolojisinde Su Cini Arank, veya Anank olarak da söylenir.

Aryıca “Aranklar” şeklinde çoğul olarak anılırlar da. Sayıları çok fazladır.

Arank, suyun içinde olduğu kadar su dışında da yaşarlar.

Suların akışına hükmettikleri söylenen Aranklar syesinde sularım hızlı veya yavaş aktığı bilniyor.

İyicil varlıklar olan Aranklar nadiren kötü davranırlar. İnsanları koruduklarına inanılan Su Cinleri “Eren” sözcüğü ile bağlantılıdır.

Etimoloji olarak Ar, Er ve An köklerinden türemişlerdir. Aramak ve ermek fiilleriyle bağlantılıdır. Anank biçimi ise An köküyle ilgili olup zihin gücünü ifâde etmektedir.