Türk Yahudisi iş insanından kritik sorulara sert yanıt! Erdoğan ile baş başa 30 dakika görüştü...AKP'nin konuğuydu, sessizce arka sıraya oturdu

İş insanı Leyla Alaton’un 18 Haziran’da AKP grubunu izlemesi, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü haberleri hem siyaset hem ekonomi kulislerinde iddialara sebebiyet vermişti. Alaton, Türk Yahudi Toplumunun bir üyesi olduğu biliniyor. Babası Alarko'nun sahibi İshak Alaton’un sağlığında siyasete yakın ilgisi var. İddia ve yorumlar, İsrail-İran savaşında Türkiye’nin muhtemel rolünden Türk Yahudi Toplumunun durumuna, oradan Alaton’un AKP'ye katılacağına dair iddialar ortalıkta dolaşmaya başladı. Ünlü gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Leyla Alaton iddialara ilişkin soruları yanıtladı.

ÖZLEM ZENGİN’İN DAVETİYLE AKP TOPLANTISINA KATILMIŞ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in davetiyle Meclis’e geldiğini söyleyen Leyla Alaton, “Geçen salı Ankara’ya başka bir görüşme için gittiğimde dostum Özlem Zengin Hanımın davetiyle vatandaşların da katıldığı grup toplantısına son dakika katılma daveti aldım” dedi. Gelişinin İsrail-İran savaşıyla, AK Parti ile muhtemel siyasi bağlarıyla ilişkili iddialarına ise Alaton, “Hiç alakası yok. Toplantıyı izledim. Daha sonra oraya gelmişken kendi görüşme odasına alındım” dedi.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Erdoğan ile konuştuğunu söyleyen Alaton, Özlem Zengin’in de toplantıda yer aldığını söyledi. Alaton, görüşmenin yarım saat sürdüğünü söylerken, “Evet, zaten onun sayesinde görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Belediye Başkanı olduğu dönemden yani 30 sene evvelinden, GYİAD yönetim kurulu üyesi olduğum günlerden tanışırım. Zaman içinde birçok defa karşılaştım ve sohbetlerimiz, şakalaşmalarımız olmuştur” ifadelerini kullandı. Görüşmede Erdoğan’ın Iğdır kayısısı ikram ettiğini Alaton söyledi.

ERDOĞAN İLE NELER KONUŞULDU

Erdoğan’ın iş hayatını sorduğunu söyleyen Alaton, “Tamamıyla işlerle ilgili sohbetimiz oldu. Alvimedica medikal cihaz şirketim hakkında kendisine bilgi verdim. Alarko olarak tarıma ne kadar büyük bir yatırım yaptığımızı, şu an Türkiye’nin en büyük kapalı jeotermal enerji ile beslenen kapalı seralarını inşa ettiğimizden ve neredeyse tamamıyla ihracata çalıştığımızı, pestisitsiz domates, biber yetiştirdiğimizi anlattım” dedi. Görüşmede siyasetin ise konuşmadığını Alaton altını çizerek, “Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber ama ne politika ne dünya durumu ne de başka şeyden bahsettik” şeklinde yanıtladı.