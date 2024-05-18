Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!

Ülkelere göre toplam kripto kazançlarını ortaya koyan rapora göre, Türkiye’deki yatırımcılar geçen yıl kriptodan 950 milyon dolar kazandı.

Kripto para birimleri için kazançlı, yatırımcılar için ise bereketli bir yıl olan 2023’e ilişkin istatistiklere bir yenisi eklendi. Blokzinciri analizi platformu Chainalysis tarafından hazırlanan 2023 Ülkelere Göre Kripto Kazançları raporunda, yatırımcıların kripto para borsaları ile olan etkileşimlerine dayanarak ülkelere göre kazanç sıralaması yapıldı. Rapora göre dünya çapında kripto para yatırımcıları 2023’ü toplamda 37,6 milyar dolar kazanç ile tamamlarken, Türkiye’deki kripto yatırımcıları ise 950 milyon dolar kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Küresel kazancın 159,7 milyar dolar olduğu 2021 boğa sezonundan az olsa da, geçtiğimiz yıl kripto para birimleri için yine de dikkate değer bir yıldı. Türk yatırımcılar da iyi performans gösteren piyasaları avantaja çevirdi” dedi.

Kazanç şampiyonu 9,36 milyar dolar ile ABD

Küresel sıralamada ABD, 2023’te tahmini 9,36 milyar dolarlık getiriyle diğer ülkelere büyük fark atarak liderliği üstlendi. ABD’yi 1,39 milyar dolar kazanç ile Birleşik Krallık izlerken, üçüncü sırada 1,18 milyar dolarla Vietnam, dördüncü sırada 1,15 milyar dolarla Çin, beşinci sırada ise 1,06 milyar dolarlık getiriyle Endonezya yer aldı.

Yıllık tahmini getiri bağlamında 1 milyar dolar barajını aşan ülkelerin, ABD hariç benzer tutarlarda kaldığını ve bu ülkeler arasında Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Almanya’nın da olduğunu belirten Kafkas Sönmez, “İlk 10’da yer alan ülkeler arasında Vietnam, Endonezya gibi üst orta gelirli ülkenin yer alması başka bir trendi doğruluyor. Bu ülkeler, son ayı piyasasında dahi kripto benimsemesi açısından oldukça dirençli bir pozisyonda kalmayı başarmıştı. Gelişmekte olan ekonomilerin yatırımcıları kripto para birimlerine daha yakın” diye konuştu.

Kripto piyasaları yalnızca iki ayı ekside kapattı

Söz konusu raporun kripto para piyasalarının yıllık ve aylık performansına dair içgörüler de içerdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Yıllık bazda bakıldığında 2023’ün toplam tahmini getirisinin 2020’deki 31,3 milyar dolara kıyasla daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2023’ün güçlü performansına ilişkin bir diğer içgörü de aylık verilerde tespit edilebiliyor. Geçtiğimiz yıl özellikle ABD’de spot Bitcoin ETF onayı beklentileriyle son çeyreğin giderek yükselen bir performans eğrisinde hareket ettiğini görüyoruz. Yılın geneline bakıldığında ise yalnızca iki ayı ekside kapatan bir piyasadan söz edebiliyoruz. Kripto para piyasaları, 2023’ün on ayında kazandırmayı başardı, bu kazançlar yılın son çeyreğinde ise zirveye ulaştı” ifadelerini kullandı.

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Her ne kadar şu sıralar Bitcoin başta olmak üzere ekosistemin sakin seyrettiği görülse de kripto para birimlerinin sürprizlerle dolu olduğuna değinen Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçtiğimiz yılın son çeyreği, spot Bitcoin ETF beklentilerinin yanı sıra yapay zeka trendinin de yükselişte olduğu ve geleceğin teknolojisinin zeminini oluşturacak projelerin finansman topladığı bir dönemdi. Teknoloji ilerledikçe ve çığır açıcı gelişmeler yaşandıkça, son teknolojinin finans ve varlık ekosistemindeki en güncel örneği olan blok zinciri de bu gelişmelere yanıt vermeyi başarıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate TR olarak bizim görevimiz, 150’den fazla kripto para birimine güvenli, hızlı ve kolay bir biçimde ulaşma olanağı sunmak ve bu olanakları teknolojinin getirdiği yeni yatırım araçlarıyla desteklemek. 2024’ün Türkiye’deki kullanıcılarımız için getirisi bol bir yıl olmasını diliyoruz.”