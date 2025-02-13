Türk yatırımcılar gayrimenkulde rotayı Üsküp’e çevirdi

Otel, rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan 325 bin metrekare brüt alana sahip proje, Üsküp'ün en prestijli lokasyonunda yer alıyor. Türklerin yoğun ilgi gösterdiği, ülkenin en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri olan projede tapu ve daire teslimleri başladı.

Üsküp'ün tarihi kent merkezinde yer alan ve mimarisiyle hem yatırımcıların hem de bölge sakinlerinin radarına giren karma kullanım konseptli Diamond of Skopje projesinde AVM ve otel kısmının açılmasının ardından konut bloklarında da tapu ve daire teslimleri hız kazandı. Proje kapsamında ev sahipleri, konutlarına hemen taşınabiliyor ya da döviz getirisi ile hemen kiraya verebiliyorlar. 20 katlı 4 bloktan oluşan projede toplam 796 konut ve 10 bin metrekare ofis alanı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, karma kullanım konseptli projede, 10 yıla kadar vadeli ödeme koşulları ile 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi farklı konut seçenekleri yer alıyor.

AB'YE GİRİŞ SÜRECİYLE YATIRIM DEĞERİ HIZLA ARTIYOR

Yapılan açıklamaya göre; tarihi taş köprü ve Büyük İskender heykelinin bulunduğu meydana 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan Diamond of Skopje, Üsküp'ün tarihi şehir manzarası ve panoramik Vodno Dağı görüş alanına sahip. Şehrin modern yüzünü temsil eden karma kullanımlı projede, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle birlikte yatırım değeri artıyor.

YATIRIMCILARIN RADARINA GİRDİ

Bünyesindeki otel, alışveriş merkezi ve ofisler ile hem bir yaşam alanı hem de Üsküp'ün sosyal ve ticari hareketliliğini artıran bir merkez olarak konumlanan proje, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Konutlardan bir asansör uzaklığında, seçkin markaların yer aldığı AVM'ye ve yeme içme alanlarıyla Üsküp'ün yeni sosyalleşme merkezi olan Gurme Sokağı'na da ulaşılabiliyor.