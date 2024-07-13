Türk yıldızlar EURO 2024’ün sürpriz 11’inde

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Türk yıldızlar EURO 2024’ün sürpriz 11’inde

İspanyol gazetesi Marca EURO 2024'ün sürpriz çıkış yapan 11'ine 3 Türk yıldızı dahil etti.

EURO 2024’te dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan futbolculardan oluşan sürpriz 11’de Türkiye’den üç isim yer aldı.

İspanyol Marca gazetesi, turnuvada beklenmedik bir çıkış yapan oyunculardan bir kadro oluşturdu ve bu kadroda A Milli Takımımız’dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz da bulunuyor.

Marca, “Kimse onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler” notuyla paylaştığı bu özel kadroyu şu şekilde sıraladı:

Kaleci: Verbruggen (Hollanda)

Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)

Orta Saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)

Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)

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