Türk Yıldızları İzmir'de nefes kesti

Kaynak: İHA
Türk Yıldızları İzmir'de nefes kesti

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türk Yıldızları’nın gösterisiyle unutulmaz anlar yaşattı. Yurt içindeki 500. gösterisini gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, Gündoğdu Meydanı’nda toplanan binlerce İzmirli için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

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Gösteride, 5 uçakla yapılan gösteri, Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşırken, yurttaşlar bayraklarla ve marşlarla bu anı kutladı. İzmir’in gökyüzü, Türk Yıldızları'nın performansıyla kırmızı beyaza büründü, katılımcılara görsel bir şölen sundu. Bu anlamlı günde, hem şehir hem de hava alanındaki gösteri, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu pekiştirdi.

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