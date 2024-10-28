Türk yıldızları İzmir’de prova uçuşu yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türk yıldızları İzmir’de prova uçuşu yaptı

İzmir’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılında, prova uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, hayranlıkla izledi.

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda gösteri yapacak Türk Yıldızları, prova uçuşu yaptı.

İzmir’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılında gün boyu etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, 500'üncü yurt içi gösterisini İzmir’de yapacak. İzmirliler, prova uçuşu yapan Türk Yıldızları'nı hayranlıkla izledi.

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı Gösterisi, 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Gündoğdu Meydanı'ndan izlenebilecek.

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