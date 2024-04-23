Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlandı.
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan akrobasi timi Türk Yıldızları Antalya’nın Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla beraber saatler öncesinde Konyaaltı Sahili'ni ve çevresine geldi.
Falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyen vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.
Özellikle çocukların ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı.
O anlar renkli görüntülere sahne oldu.