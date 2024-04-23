Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Kaynak: DHA
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleşti. O anlar renkli anlara sahne oldu.
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya'da da coşkuyla kutlandı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 2

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan akrobasi timi Türk Yıldızları Antalya’nın Konyaaltı Sahili'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 3

Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla beraber saatler öncesinde Konyaaltı Sahili'ni ve çevresine geldi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 4

Falezler üzerinden gelerek sahil üzerinde manevralar yapan Türk Yıldızları, izleyen vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 5

Özellikle çocukların ilgi gösterdiği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketlere imza attı.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 6

O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 7
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 13
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 14
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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri 15
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