Türk Yıldızlarından Türk Dili Bayramı'nda muhteşem gösteri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk Yıldızlarından Türk Dili Bayramı'nda muhteşem gösteri
Karaman'da 747'nci Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Türk Yıldızları gösterisi damga vurdu

Türk Dil Bayramı'nda Türk Yıldızlarından muhteşem gösteri.

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Karaman'da 747'nci Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Türk Yıldızları gösteri yaptı.

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi 'Türk Yıldızları'nın gösterisi ilgiyle izlendi.

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Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın gösterişinde muhteşem fotoğraflar objektiflere yansıdı

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Gösteri uçuşunun yapılacağı alanı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecanla kameralarına kaydetti.

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