Türk Yıldızlarından Türk Dili Bayramı'nda muhteşem gösteri

Türk Dil Bayramı'nda Türk Yıldızlarından muhteşem gösteri.
Karaman'da 747'nci Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende Türk Yıldızları gösteri yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi 'Türk Yıldızları'nın gösterisi ilgiyle izlendi.
Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın gösterişinde muhteşem fotoğraflar objektiflere yansıdı
Gösteri uçuşunun yapılacağı alanı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecanla kameralarına kaydetti.