Türk yolcular havada 3 saat ecel teri döktü. Çığlık sesleri gökyüzünde yankılandı

Pegasus'un İstanbul-Çukurova uçuşu, yolcularına korku dolu anlar yaşattı. 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle havada en az 2-3 kez düşme tehlikesi yaşadı. Yolcular, uçak içerisinde büyük bir panik yaşarken, bazıları çığlık atarak endişelerini dile getirdi. Uçak, Kayseri'ye zorunlu bir iniş yapmak zorunda kaldı.

İnişin ardından, yolcular Kayseri Erkilet Havalimanı’nda mahsur kaldı. Bu sırada bazı yolcuların rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak, uçağın Pegasus yetkilileriyle iletişime geçildiğinde, yolculara "Kendi imkânlarınızla gidin" denildiği iddia edildi. Bu durum, yolcuların öfkesini daha da arttırdı ve sosyal medyada şirketin tavrı eleştirildi.

Yaşanan korku dolu saatlerin ardından yolculardan Burak Yıldız, "Böyle rezillik görmedim, kimse bir şey söylemedi" diyerek mağduriyetini paylaştı. Bir diğer yolcu ise, sosyal medya üzerinden "Bize bütün tehlikeleri yaşattıktan sonra burada bırakıp uçuşa devam ettiler" diyerek durumu protesto etti. Yolcular, Pegasus'un olaya müdahalesinin yetersiz olduğunu ve kendilerine destek verilmediğini belirterek şirketi sert bir şekilde eleştirdi.

Pegasus yetkilileri, yaşanan olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Yolcular ise, şirketin yaşanan trajediyi ciddiyetle ele almadığını ve gerekli desteği sağlamadığını savundu. Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, Pegasus'a yönelik büyük bir tepki oluşturdu.