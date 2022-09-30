30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti

Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti

TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları nedeniyle ihracat lisansının iptal edildiğini, ancak Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatların etkilenmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 08:50
Takip Et

TürkAkımın operatörü South Stream Transport Rusya yaptırımlarına takıldı. AB Türkakımın lisansını iptal etti

Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
+
Aa
-

TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V.’den yapılan yazılı açıklamada, AB’nin 2022 boyunca Rusya’ya ürün, teknoloji ve hizmet temin edilmesine yönelik yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı.

Birgün'de yer alan habere göre AB’nin 18 Eylül’de yeni bir yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yaptırım, Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’daki tüketicilere gaz sevk eden açık deniz boru hattı TürkAkım’ın operatörü Stream Transport B.V.’nin ihracat lisansının erken iptaline yol açtı." ifadesine yer verildi.

Hollanda makamlarının, Rusya’ya, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı da dahil olmak üzere teknik yardım, bakıma yönelik ürün tedariki ve hizmet sağlama yasağı konusunda bilgilendirme yaptıkları belirtildi.

Yaptırımların, şirketin doğalgaz sevkiyatını ise kısıtlamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu nedenle Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli sektörlere ve milyonlarca haneye doğalgaz arzı kısa ve uzun vadede etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şirketin ihracat lisansının yenilenmesi için gerekli başvuruları yaptığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
2
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
3
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
7
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿DSÖ’den korkutan çalışan ve zihinsel sağlık sorunu açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan çalışan ve zihinsel sağlık sorunu açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan çalışan ve zihinsel sağlık sorunu açıklaması
﻿Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
﻿Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
﻿Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
﻿Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
﻿Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
﻿Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.