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Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alacak

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde olmak üzere Doktor Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:07
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Türk-Alman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi akademik personel alacak
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Türk-Alman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 ocak 2023 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri

Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 20.12.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:
-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.
-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.
-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.
* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.
* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 

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