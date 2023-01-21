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Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile düzenlenen ‘Ben Türkan Saylan’ tiyatro gösterisine, Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türkan Saylan, bilim aşığıydı. Kendisini bilime ve akla adamıştı. Saylan’ı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:36
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Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı

Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
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ANKA'da yer alan haberde, Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Cengiz Toraman tarafından kaleme alınan, Merkezefendi Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 'Ben Türkan Saylan' adlı tiyatro gösterisi, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Çağdaş Cumhuriyet kadını Türkan Saylan’ın yaşamının ele alındığı ‘Ben Türkan Saylan’ adlı gösteriye, Denizlili tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Prof.Dr. Türkan Saylan’ın hayatındaki en önemli kesitleri canlandırdı. Türkan Saylan’ın çocukluğunun, gençliğinin, cüzzam ile mücadelesinin, kız çocukları için neler yaptığının anlatıldığı gösteride duygusal anlar yaşandı. Gösteri sonunda Türkan Saylan’ın hayatını canlandıran ve salondaki herkese duygu dolu anlar yaşatan oyuncu Şenay Gürler ayakta alkışlandı.



“İYİ Kİ TÜRKAN SAYLAN VARDI”
Tiyatro gösterisi sonunda oyuncu Gürler’e çiçek takdim eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kendisine teşekkür etti. Başkan Doğan, “Tıp bilimine kazandırdıkları, kız çocuklarımız ve kadınlarımız için eğitimde yarattığı fırsat eşitliği sağlaması bizler için çok kıymetli. Bizler de ilçemizde bu fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Sizleri ağırlamaktan ve bu gösterinin burada sahnelenmesinden dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. İyi ki Türkan Saylan hocamız vardı. Emeklerinden dolayı Sayın Şenay Güler’e ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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